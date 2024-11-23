İstanbul Boğazı'nda Geminin Kıyıya Çarpmasından Son Anda Kurtuluşu Kamerada

İstanbul Boğazı'nda, kuvvetli rüzgar ve akıntı nedeniyle bir geminin kıyıya çarpmaktan son anda kurtulması, cep telefonuyla kaydedildi.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgar, etkisini sürdürürken, Boğaz'da ilerleyen 190 metre uzunluğundaki Türk bandıralı "Kıran America" isimli gemi, rüzgar ve güçlü akıntının etkisiyle Kanlıca sahili mevkisine yakın bir konumda ilerlemeye başladı.

Son anda yapılan manevra ile kıyıya çarpmaktan kurtulan gemi, daha sonra seyrine devam etti. Gemiye ait kaydedilen görüntülerde, karaya paralel bir şekilde ilerleyen geminin kıyıya çarpma tehlikesi ile karşılaştığı, personelin panik anları ve bu sırada verdikleri mücadele yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.