İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü için soruşturma başlatıldı

Boğaziçi Yüzme Yarışında Rus sporcu Nikolay Svechnikov'un kaybolması üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı; arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:03
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında arama ve inceleme sürüyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un İstanbul Boğazı'nda kaybolması üzerine soruşturma başlatıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, yarışta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Nikolay Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine resen soruşturma başlattı.

Olayın ardından deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

