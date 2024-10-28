İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yeniden Başladı
İstanbul Boğazı'nda, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak durdurulan gemi trafiği, görünürlüğün düzelmesiyle yeniden açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sabah saatlerinde gemi trafiğinin sis sebebiyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Özellikle şehir hatları seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyordu.
Son yapılan açıklamalara göre, görüş koşullarındaki iyileşme sonrası İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönünde yeniden faaliyete geçmiştir.