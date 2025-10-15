İstanbul Çekmeköy'de 131T Otobüsünün Karıştığı Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

İstanbul Çekmeköy'de 131T numaralı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, 5 araçta hasar oluştu ve yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:26
İstanbul Çekmeköy'de 131T Otobüsünün Karıştığı Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

İstanbul Çekmeköy'de 131T Otobüsünün Karıştığı Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kaza Detayları

İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde gerçekleşti.

Kazaya karışan araçlar arasında, 131T numaralı hatta sefer yapan bir özel halk otobüsü bulunuyordu. Otobüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptığı belirtildi.

Müdahale ve Hasar

Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Kazada toplam 5 araçta hasar meydana geldi ve olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Çekmeköy'de özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi...

İstanbul Çekmeköy'de özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul Çekmeköy'de özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı
2
Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 İşçi Öldü, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
3
Tekirdağ Çerkezköy'de Bariyere Çarpan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
4
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 48 Ödül Sahiplerini Buldu
5
Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat: KBRN ve arama-kurtarma seferberliği
6
Artvin Camili'de Mahsur Kalan 18 Turist Helikopterle Tahliye Edildi
7
Samsun'da 6,4 Büyüklüğünde Deprem Senaryolu Tatbikat

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor