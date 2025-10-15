İstanbul Çekmeköy'de 131T Otobüsünün Karıştığı Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
Kaza Detayları
İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde gerçekleşti.
Kazaya karışan araçlar arasında, 131T numaralı hatta sefer yapan bir özel halk otobüsü bulunuyordu. Otobüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptığı belirtildi.
Müdahale ve Hasar
Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Kazada toplam 5 araçta hasar meydana geldi ve olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
