İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında Bilgilendirme Gönderdi

İBB Başkanı İmamoğlu ve iki belediye başkanına yönelik yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla tutuklama kararı alındı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:23
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında Bilgilendirme Gönderdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında önemli bir bilgilendirme yazısı gönderdi.

Yazıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında, sulh ceza hakimliğince tutuklanma kararlarının alındığı belirtiliyor.

Başsavcılığın göndermiş olduğu yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" bulunduğu, bu nedenlerle İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verildiği ifade edildi.

Ayrıca, yazıda İmamoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla ilgili olarak tutuklama tedbirine ihtiyaç olmadığına ilişkin talebin aynı hakimlik tarafından reddedildiği aktarıldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandığı ve hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu vurgulandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklandığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler, İBB bünyesindeki görevdeki üç üst düzey yetkilinin yargı sürecinin kritik bir aşamasında olduğu anlamına geliyor.

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