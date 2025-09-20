İstanbul'da 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari Kadir U. Maltepe’de yakalandı

İstanbul'da 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Kadir U. Maltepe’de yakalandı

Van'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan verilen ve 14 yıl 7 ay olarak kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kadir U., İstanbul'da yakalandı.

Operasyon ve yakalama detayları

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 2 UYAP araması bulunan Kadir U.'nun Maltepe ilçesindeki bir adreste olduğunu tespit etti.

Kadir U.'nun 1 Eylül'den bu yana arandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin adrese düzenlediği operasyon sonucu firari hükümlü yakalandı.

Kadir U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.