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İstanbul'da 'Afetlerde Sivil Toplumun Stratejik Rolü' Paneli Gerçekleştirildi

TÜRGEV ve Deniz Feneri Derneği işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen panelde, sivil toplumun afet yönetimindeki kritik rolü ele alındı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:46
İstanbul'da 'Afetlerde Sivil Toplumun Stratejik Rolü' Paneli Gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Afetlerde Sivil Toplumun Stratejik Rolü' Paneli Gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Deniz Feneri Derneği işbirliğinde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde "Afetlerde Sivil Toplumun Stratejik Rolü" başlıklı panel düzenlendi. Panel, TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası Safveti Paşa Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi ve afet yönetiminde sivil toplum kuruluşlarının (STK) rolü kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Panelin Moderatörü Semanur Batcı'nın Açıklamaları

Panelin moderatörlüğünü üstlenen TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Semanur Batcı, afet yönetiminde STK'ların üstlendiği kritik rolü vurguladı. Batcı, şöyle konuştu: "Türkiye'de afetle mücadelede yalnızca devlet kurumlarının değil, sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın büyük sorumluluklar üstlendiğine hep birlikte şahit olduk." TÜRGEV olarak eğitim ve destek çalışmalarına devam edeceklerini belirten Batcı, afet dönemine yönelik farkındalık eğitimlerinin her yıl yoğun bir şekilde sürdürüleceğinin altını çizdi.

İbrahim Topal’dan Önemli Vurgular

Deniz Feneri Afet Yönetimi ve Arama Kurtarma Müdürü İbrahim Topal, afet esnasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) çatı kuruluş olduğunu dile getirdi. Topal, "Toplumumuzun afete yakalanmadan önce bilgilenmesi gerekiyor." diyerek, deprem öncesi davranışların önemini vurguladı. Ayrıca, okul çağındaki çocuklara yönelik eğitimler ve tatbikatlar yapmanın gereklililerine dikkat çekti.

Öne Çıkan Konular

Panelde, afet yönetiminde toplumun tüm kesimlerine ulaşma yolları, acil müdahale süreçlerinde hızlı organizasyon modelleri, dijital araçların ve teknolojinin kriz yönetimine katkısı ve finansal, insan gücü ve lojistik kaynakların etkin kullanımı gibi konular detaylandırıldı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Deniz Feneri Derneği işbirliğinde, 6 Şubat...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Deniz Feneri Derneği işbirliğinde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde "Afetlerde Sivil Toplumun Stratejik Rolü" başlıklı panel düzenlendi. TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası Safveti Paşa Yerleşkesi'ndeki panelde, TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Semanur Batcı konuşma yaptı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Deniz Feneri Derneği işbirliğinde, 6 Şubat...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Deniz Feneri Derneği işbirliğinde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde "Afetlerde Sivil Toplumun Stratejik Rolü" başlıklı panel düzenlendi. TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası Safveti Paşa Yerleşkesi'ndeki panelde, TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Semanur Batcı konuşma yaptı.

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