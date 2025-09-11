İstanbul'da Akşam Trafiği Artıyor: Kent Genelinde Yoğunluk Yüzde 76

İstanbul'da Akşam Trafiğinde Yoğunluk Sürüyor

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde şehir genelinde trafik yoğunluğu artıyor. Yaz tatilinin ardından okulların açılması ve iş çıkışı saatinin çakışması, ana arterlerde ve aktarma noktalarında yoğunluğu beraberinde getiriyor.

Anadolu Yakası'nda Öne Çıkan Noktalar

D-100 karayolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolunda Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayıp Ataşehir'e kadar devam eden sıkışıklık etkili olurken, Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında araçlar ağır ilerliyor.

Şile Otoyolunda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araç yoğunluğu yaşanıyor. Bazı ana arterler, sahil yolları, köprü ayrımları ve kavşaklarda da benzer yoğunluklar gözleniyor.

Köprüler, Tünel ve Geçiş Noktaları

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tünelinin girişleri ve bu noktalara bağlanan yollarda trafik yoğun seyrediyor; köprü ayrımları ve bağlantı yollarında aksamalar yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda Durum

D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Okmeydanı ve Mecidiyeköy bölgelerinde yoğunluk dikkat çekiyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Hürriyet Tepesi; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak ve Seyrantepe'de araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

TEM Otoyolunda Mahmutbey mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu sürerken, Basın Ekspres yolunda da araçlar ağır ilerliyor.

Toplu Ulaşım ve İBB Verileri

İş çıkışı saatinde toplu ulaşımı tercih eden yolcular, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıkarken, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72 seviyelerine ulaştı.