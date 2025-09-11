İstanbul'da Akşam Trafiği Artıyor: Kent Genelinde Yoğunluk Yüzde 76

Okulların açılmasıyla İstanbul'da akşam trafiği yoğunlaştı; İBB verilerine göre genel yoğunluk yüzde 76, Avrupa Yakası yüzde 78, Anadolu Yakası yüzde 72.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 18:31
İstanbul'da Akşam Trafiği Artıyor: Kent Genelinde Yoğunluk Yüzde 76

İstanbul'da Akşam Trafiğinde Yoğunluk Sürüyor

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde şehir genelinde trafik yoğunluğu artıyor. Yaz tatilinin ardından okulların açılması ve iş çıkışı saatinin çakışması, ana arterlerde ve aktarma noktalarında yoğunluğu beraberinde getiriyor.

Anadolu Yakası'nda Öne Çıkan Noktalar

D-100 karayolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolunda Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayıp Ataşehir'e kadar devam eden sıkışıklık etkili olurken, Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında araçlar ağır ilerliyor.

Şile Otoyolunda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araç yoğunluğu yaşanıyor. Bazı ana arterler, sahil yolları, köprü ayrımları ve kavşaklarda da benzer yoğunluklar gözleniyor.

Köprüler, Tünel ve Geçiş Noktaları

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tünelinin girişleri ve bu noktalara bağlanan yollarda trafik yoğun seyrediyor; köprü ayrımları ve bağlantı yollarında aksamalar yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda Durum

D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Okmeydanı ve Mecidiyeköy bölgelerinde yoğunluk dikkat çekiyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Hürriyet Tepesi; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak ve Seyrantepe'de araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

TEM Otoyolunda Mahmutbey mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu sürerken, Basın Ekspres yolunda da araçlar ağır ilerliyor.

Toplu Ulaşım ve İBB Verileri

İş çıkışı saatinde toplu ulaşımı tercih eden yolcular, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıkarken, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72 seviyelerine ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
3
Erzincan'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Can S. Hayatını Kaybetti
4
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında
5
Mısır-Tunus Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi
6
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı
7
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri