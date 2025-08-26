İstanbul'da Baraj Doluluk Oranı Yüzde 42,43'e Geriledi

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 42,43'e düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki doluluk oranı bugün yüzde 42,43 olarak ölçüldü.

Bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen su seviyesi, yazın sıcak havası ve artan tüketimin etkisiyle gerilemeye devam ediyor. 19 Temmuz'da yüzde 58,28 olan doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 42,43 seviyesine indi.

Barajlara göre su miktarları

Toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan, kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki toplam su miktarı bugün itibarıyla 368,26 milyon metreküp olarak belirlendi.

Barajlardaki su miktarları: Ömerli 38,75, Darlık 54,07, Elmalı 61,1, Terkos 47,25, Alibey 26,11, Büyükçekmece 43,24, Sazlıdere 39,14, Istrancalar 32,06, Kazandere 24,23, Pabuçdere 34,27.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 408,19 milyon metreküp su alındı. Kente dün verilen su miktarı 3 milyon 407 bin metreküp olarak kaydedildi.

Geçmiş yıllarla karşılaştırma

İSKİ istatistiklerine göre, 26 Ağustos'taki baraj doluluk oranları: 2015 yüzde 70,42, 2016 yüzde 54,02, 2017 yüzde 63,96, 2018 yüzde 63,91, 2019 yüzde 60,69, 2020 yüzde 48,92, 2021 yüzde 59,38, 2022 yüzde 59,66, 2023 yüzde 30,64, 2024 yüzde 48,31.