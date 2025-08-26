DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,72 -0,06%
ALTIN
4.454,12 -0,45%
BITCOIN
4.523.553,83 -0,54%

İstanbul'da Baraj Doluluk Oranı Yüzde 42,43'e Geriledi

İSKİ verilerine göre İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranı yüzde 42,43; toplam su miktarı 368,26 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:42
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranı Yüzde 42,43'e Geriledi

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 42,43'e düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki doluluk oranı bugün yüzde 42,43 olarak ölçüldü.

Bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen su seviyesi, yazın sıcak havası ve artan tüketimin etkisiyle gerilemeye devam ediyor. 19 Temmuz'da yüzde 58,28 olan doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 42,43 seviyesine indi.

Barajlara göre su miktarları

Toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan, kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki toplam su miktarı bugün itibarıyla 368,26 milyon metreküp olarak belirlendi.

Barajlardaki su miktarları: Ömerli 38,75, Darlık 54,07, Elmalı 61,1, Terkos 47,25, Alibey 26,11, Büyükçekmece 43,24, Sazlıdere 39,14, Istrancalar 32,06, Kazandere 24,23, Pabuçdere 34,27.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 408,19 milyon metreküp su alındı. Kente dün verilen su miktarı 3 milyon 407 bin metreküp olarak kaydedildi.

Geçmiş yıllarla karşılaştırma

İSKİ istatistiklerine göre, 26 Ağustos'taki baraj doluluk oranları: 2015 yüzde 70,42, 2016 yüzde 54,02, 2017 yüzde 63,96, 2018 yüzde 63,91, 2019 yüzde 60,69, 2020 yüzde 48,92, 2021 yüzde 59,38, 2022 yüzde 59,66, 2023 yüzde 30,64, 2024 yüzde 48,31.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta 33 Şüpheli Tutuklandı: Arama Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
Tarım ve Orman Bakanlığı: Temmuzda 105.810 Denetim, %44,9 Toplu Tüketim Yerlerinde
3
Fatih'te taksiciyi darbeden sürücü gözaltına alındı
4
Muğla'da 3 Kurt Fotokapana Yansıdı — Nadir Görüntüler
5
Adana Akyatan’da 20 Yılda 270 Bin Yeşil Deniz Kaplumbağa Yavrusu Denize Ulaştı
6
FEMA'da 180'den fazla çalışandan uyarı: Katrina düzeyinde felaket riski
7
İBB'ye Tepki: Özel Halk Otobüsçüleri Biriken Alacakların Ödenmemesinden Mağdur

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu