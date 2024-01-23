İstanbul'da bir günde 10 kişiye kabus yaşattı: Bıçaklı saldırganla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

26 yaşındaki Abdullah Ören, 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasını tahrip edip kaçtı. Polis tarafından aranan Ören dün Esenyurt'ta görüldü. Abdullah Ören Esenyurt'ta sokak sokak dolaşarak tanımadığı kişilere bıçakla saldırdı.

Ören Esenyurt'un çeşitli yerlerinde aralıksız bıçaklı saldırılar yaparken bazı sokaklarda da evlerin camlarını taşladı. İlk olarak Süleymaniye Mahallesi'nde saat 09.15'te Çiğdem K.'yı bıçaklayan Ören, elindeki ekmek bıçağıyla akşama kadar biri kadın, biri Suriyeli 10 kişiyi bıçakla yaraladı.





Saldırıdan bazı kişilerin kaçmayı başardığı öğrenildi. Saldırıda, Çiğdem K., Yusuf Aykut A., Mehmet Ü., Ayhan P., Harun A., Rojhat S., Murat A., Muhammed T., Efe Can U., Yaser E. gibi 10 kişi bıçakla yaralanıp hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi gören Rojhat S. ve Murat A.'nın hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, Murat A.'yı bıçaklayan son saldırısından sonra Ören'i İnönü Mahallesi 330. Sokak'ta yakalayıp gözaltına aldı.

Esenyurt'ta 9 saatte 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli Abdullah Ören'in saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Ören'in bazı sokaklarda da evlerin camlarını taşladığı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırıda bıçaklanan Suriyeli Yaser Eljibawi,"Hastaneye gitmek için evimden çıktım, ameliyat için randevum vardı. Meydan mevkiine geldiğimde, arkamdan birisi gelip bir anda bıçak sapladı, onu görmedim. Ağrım var. Zamanla geçeceğini umuyorum." dedi.