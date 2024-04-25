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İstanbul’da çeşitli suçlardan aranmakta olan 698 kişi yakalandı

İstanbul’da yapılan asayiş uygulamaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 698 zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 11:56
İstanbul’da çeşitli suçlardan aranmakta olan 698 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranmakta olan çok sayıda kişi yakalandı. Ekipler, 221 ayrı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bu uygulamalarda toplamda 260 bine yakın kişiye GBT yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ise 698 şüpheli ve 269 yoklama kaçağı yakalandı.

Yapılan uygulamalarda ayrıca, 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek, çok sayıda fişek, 2 kg. civarında uyuşturucu ve 200’den fazla uyuşturucu hap, 1 kg. kimyasal madde ve 1 kg.den fazla sentetik eczaya da el konuldu.

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