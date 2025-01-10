İstanbul'da DEAŞ'a Finansman Sağlayan 7 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a Finansman Sağlayan Şüpheliler Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetin Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Şüphelilerin Yakalanması

Ekipler, terör örgütü DEAŞ üyelerine "infak" adı altında para transferi yapan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Dijital Materyallere El Konuldu

Operasyon sırasında, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda örgütsel faaliyetlerde kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.