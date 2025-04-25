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İstanbul'da Deprem Endişesi: Vatandaşlar Dışarıda Geceyi Geçiriyor

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar dışarıda kalarak geceyi spor salonları ve parklarda geçiriyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 01:28
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 01:28
İstanbul'da Deprem Endişesi: Vatandaşlar Dışarıda Geceyi Geçiriyor

İstanbul'da Deprem Sonrası Endişeli Geceler

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok vatandaş, güvenlik endişesi nedeniyle evlerine dönmek istemiyor. Geceyi dışarıda geçiren bu kişiler, spor salonları ve parklarda kalmayı tercih ediyor.

Spor Salonları ve Parklar Güvenli Alanlar

Üsküdar'daki Vakıfbank Spor Sarayı'nda kalan aileler, yanlarında getirdikleri örtülerle kendilerine yatak yaptı. Tribünlerde vakit geçiren bazı ailelerin çocukları, müsabaka sahasında oyun oynadı.

Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda geceyi geçiren vatandaşların sayısı düne göre azaldı. Bazı aileler kurdukları çadırlarda konaklarken, Türkiye Diyanet Vakfı Kağıthane Şubesi ekipleri vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

Çadırda kalan Seher Camcı, deprem anında büyük korku yaşadığını belirterek, "Yaşlı annem vardı, onu kardeşime gönderdik. 'Gidelim, piknik alanında çadır kuralım.' dedik. Baktık herkes gelmiş. Burada bize iyi davranıyorlar, teşekkür ederiz," dedi.

Çadırlar ve Yardımlar

Depremin ardından, Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde de çok sayıda vatandaş çadır kurdu. Burada kalan Serkan Özkan, "Çocuklarımız çok korktu, eski ve yıpranmış binalarda yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm bekliyoruz," ifadesinde bulundu.

Kızılay ise yaşlılar ve çocuklar için bahçeye iki çadır kurarak, mobil noktalarından sıcak çorba, çay, su ve sandviç dağıtıyor.

Beylikdüzü'nde Barınma İmkanları

Çeşitli alanlarda toplanan vatandaşlar, geceyi Beylikdüzü Belediyesi Kapalı Pazar-Spor Tesisi-Afet Sonrası Barınma ve Lojistik Merkezi'nde geçirmekte. Merkezde kalan Mehmet Selim, Mersin'de 6 Şubat depremine yakalandıklarını ifade ederek, "Çocuklar gece korktuğu için araçta uyuduk. Belediyenin açtığı alanı duyunca buraya geldik," dedi.

Fuat Özaltın, depremden etkilendikleri için burada bulunduklarını aktarırken, Muhammed Erdal ise eşiyle birlikte belediyenin sağladığı ortam nedeniyle burada kalmayı tercih ettiklerini belirtti.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi...

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi de spor salonları ve parklarda geçiriyor. Üsküdar'daki Vakıfbank Spor Sarayı'nda kalan aileler yanlarında getirdikleri örtülerden kendilerine yatak yaptı. Bazı aileler tribünlerdeki seyirci koltuklarında vakit geçirirken, çocukların müsabaka sahasında oynadıkları görüldü.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi...

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi de spor salonları ve parklarda geçiriyor. Üsküdar'daki Vakıfbank Spor Sarayı'nda kalan aileler yanlarında getirdikleri örtülerden kendilerine yatak yaptı. Bazı aileler tribünlerdeki seyirci koltuklarında vakit geçirirken, çocukların müsabaka sahasında oynadıkları görüldü.

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