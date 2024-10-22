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İstanbul'da Drift Yapan Sürücüye 43 Bin Lira Ceza

Sosyal medyada drift yaparken görüntüleri paylaşan sürücüye ağır para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:13
İstanbul'da Drift Yapan Sürücüye 43 Bin Lira Ceza

İstanbul'da Drift Cezası

Avcılar'da, aracını drift yaparak trafiği tehlikeye atan bir sürücüye, sosyal medya hesabından paylaştığı bu anlar nedeniyle 43 bin 150 lira para cezası kesildi.

Olayın Detayları

Y.K. isimli sürücü, 30 Haziran tarihinde Firuzköy Bulvarı'nda seyir halindeyken drift yaparak tehlikeli anlar sergiledi. Bu görüntüleri ise 19 Ekim tarihinde sosyal medya platformunda paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu görüntüleri tespit ederek Y.K.'yı yakaladı.

Cezai İşlem ve Belgeye El Koyma

Karayolları Trafik Kanunu'na göre "drift yapmak" ve "plakasız araç kullanmak" maddelerinden dolayı sürücüye toplamda 43 bin 150 lira ceza kesildi ve ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Makas Atan Sürücüye Ceza

Ayrıca, Zeytinburnu D-100 kara yolunun Merter mevkisinde trafikte makas atan M.A.B. isimli sürücü de sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerle tespit edildi. Yapılan kontroller neticesinde M.A.B.'ye 11 bin 972 lira para cezası uygulandı. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokma gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

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