İstanbul'da Genç Kızların Ölümünde Dijital İzler Araştırılıyor

İstanbul'da Korkunç Bir Cinayet

İstanbul'da yaşanan üzücü bir olayda, iki genç kızın hayatını kaybetmesinin ardından, saldırganın dijital izleri araştırılıyor.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan ve Fatih bölgelerinde yaşanan cinayetlerin ardından, saldırgan Semih Çelik'in dijital materyallerini topladı. Ayşenur Halil (19) ve İkbal Uzuner (19) adlı genç kızların hayatına son veren Çelik, Edirnekapı'daki surlardan atlayarak yaşamına son vermişti.

Dijital Materyallerin İncelenmesi

Elde edilen bilgilere göre, hayatını kaybeden kızların telefonları ve saldırganın evindeki bilgisayar da incelenmek üzere emniyet yetkilileri tarafından alındı.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Olayın yaşandığı surlarda duvara boya spreyiyle yazılmış mesajların daha önce bırakıldığı belirlenirken, bazı sosyal medya paylaşımlarında olay anında surlarda bulunan ikinci kişinin, müdahale etmeye çalışan bir polis memuru olduğu tespit edildi.

Bu trajik olay, İstanbul'daki güvenlik önlemlerine dair tartışmaları da beraberinde getirmiştir.