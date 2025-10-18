İstanbul'da 'Gençlik Çalışmalarını Yeniden Düşünmek' Çalıştayı: Gençlik Politikaları ve Aidiyet Tartışıldı

İstanbul'da "Gençlik Çalışmalarını Yeniden Düşünmek" çalıştayı düzenlendi

Yeşilay ve Uluslararası Genç Derneği işbirliğinde düzenlenen "Gençlik Çalışmalarını Yeniden Düşünmek" çalıştayı, gençlik çalışmalarındaki güncel ihtiyaçlar ve eğilimlerin ele alınması ile sivil toplumun gençlerle kurduğu ilişki biçimlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın amacı ve katılımcılar

Çalıştay, Yeşilay'ın İstanbul Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde gerçekleştirildi. Programa gençlere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve medya temsilcileri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nun değerlendirmesi

Programda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, çalıştay kapsamında gençlerle ilgili yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlar doğuracağına işaret ederek, Bakanlığın da bu çerçevede projeler yürüttüğünü aktardı.

"Özellikle son dönemde Türkiye'de ve bütün dünyada kasıtlı bir şekilde devam eden cinsiyetsizleştirme, dinsizleştirme, milliyetsizleştirme gibi akımlarla alakalı da sivil toplum kuruluşlarımızın, tabiri caizse uyanık olması gerekiyor. Gençlerimizle alakalı sosyal, dijital medyadan bahsediyoruz. Z kuşağı deniliyor ama sahaya çıktığımız zaman, sahada bilinçli şuurlu bir gençlik var."

Eminoğlu, gençlik çalışmalarında birlikte mücadele vurgusu yaparak şunları söyledi: "Bugünkü oturumların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak sanatta, sporda, kültürde, teknolojide, ilimde, bilimde bütün alanlarda Türk gençliğini, Türkiye'deki okuyan bütün gençlerimizi daha iyi seviyeye çıkarmak, daha karakterli, kimlikli bir nesil oluşturmak için hep birlikte mücadele ediyoruz."

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in mesajı

Mehmet Dinç, toplumda düzeltme ve dönüşüm hedefleniyorsa en etkili çalışmaların gençlik üzerinde yapıldığını vurguladı. Dinç, gençlikle yapılan çalışmaların hem geçmişi toparlamak hem de geleceği inşa etmek açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Hz. Muhammed'in hayatına atıf yapan Dinç, ilk Müslümanların 10-30 yaş arası gençlerden ve çocuklardan oluştuğunu belirterek, gençlerin doğru yönlendirildiğinde büyük bir güç kaynağı olabileceğinin altını çizdi.

"Bağımlılıkla alakalı yapılan araştırmalar bize çok açık, net şunu gösteriyor. Bağımlılıkta koruyucu faktörlerin en başında çocukların, gençlerin bir kuruma, bir kişiye, bir gruba aidiyet hissetmesi geliyor. Bağımlılıkla alakalı en büyük risk faktörü de çocukların hiçbir yere ait hissetmemesi."

Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar'ın hedefleri

Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar ise gençlik çalışmalarının geleceğini şekillendirmenin önemine değindi. Uyar, derneğin gençlerle doğru iletişim kurarak bu çalışmaların verimliliğini artırmayı ve bu doğrultuda bir rapor hazırlamayı hedeflediklerini bildirdi.

"Gençlik çalışmalarını yeni dönemde nasıl daha doğru zemine oturarak, nasıl gençlerle doğru bir iletişim kurarak güzelleştirebiliriz? Bu çalışmaları mümbit bir hale getirebiliriz, konusunda bir rapor ortaya çıkarmak istiyoruz."

Çalıştay, gençlik politikaları, aidiyet duygusu ve bağımlılıkla mücadele gibi kritik konular üzerinde sivil toplum, akademi ve medya temsilcilerinin görüş alışverişinde bulunduğu oturumlarla sürdü.

