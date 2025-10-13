İstanbul'da Gıda Denetimleri: 440 milyon 310 bin 717 lira ceza

İstanbul'da 9 ayda 164 bin 59 denetim yapıldı; 7 bin 19 idari yaptırım, 72 suç duyurusu ve 440 milyon 310 bin 717 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 14:14
İstanbul Valiliği, kent genelinde yürütülen gıda güvenliği çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, denetimlerin Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve 39 ilçe müdürlüğü ile birlikte sürdürüldüğü bildirildi.

Denetim ve yaptırım verileri

Açıklamaya göre, bu yılın 9 ayında 164 bin 59 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 7 bin 19 idari yaptırım uygulandı ve 72 suç duyurusu yapıldı. Toplamda 440 milyon 310 bin 717 lira idari para cezası kesildi.

Paylaşımda ayrıca, "Ülke genelindeki gıda denetimlerinin yüzde 17,3'ü İstanbul'da gerçekleşmiştir. İstanbul Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve 39 ilçe müdürlüğümüz, gıda işletmelerinde etkin ve düzenli denetimlerle vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için titizlikle çalışmaya devam etmektedir."

Valilik açıklaması, İstanbul'daki denetim faaliyetlerinin kapsamı ve uygulanan yaptırımlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

