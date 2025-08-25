DOLAR
40,99 0,36%
EURO
48,07 0,54%
ALTIN
4.439,72 -0,18%
BITCOIN
4.603.170,45 0,32%

İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı; 8 şüpheli tutuklandı, çok sayıda para ve dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 09:24
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetin "şok evi" ve finans kaynağına yönelik kapsamlı çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine sevk edilmeden önce barındırıldıkları ve "şok evi" olarak tabir edilen adreslerin belirlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında Bağcılar Fatih Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese ve araca düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda muhafaza altına alınan 9 yabancı uyruklu göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Çalışmaların devamında göçmen kaçakçılığına finansal kaynak sağlandığı ve havale ofisi olarak kullanıldığı belirlenen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli daha yakalandı.

Adreslerde suçtan elde edildiği değerlendirilen miktarlara ilişkin aramada 389 bin 995 avro, 191 bin 740 dolar, 7 bin sterlin, 480 bin 290 lira ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4ü serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
2
Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza — 1 Ölü, Edirne İstikameti Kapandı
3
Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi: Haftanın Tarihine Bakış
4
Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar
5
Gündem 25 Ağustos 2025: Erdoğan Ahlat'ta Kabine Toplantısı ve Günün Ajandası
6
Sinop Merkezli Organize Suç Operasyonu: 6 İlde 20 Şüpheli Yakalandı
7
TCDD 80 İşçi Alımı: İzmir, Haydarpaşa ve Vangölü Feribot Müdürlüklerine Başvurular İŞKUR'da

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı