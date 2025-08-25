İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetin "şok evi" ve finans kaynağına yönelik kapsamlı çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine sevk edilmeden önce barındırıldıkları ve "şok evi" olarak tabir edilen adreslerin belirlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında Bağcılar Fatih Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese ve araca düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda muhafaza altına alınan 9 yabancı uyruklu göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Çalışmaların devamında göçmen kaçakçılığına finansal kaynak sağlandığı ve havale ofisi olarak kullanıldığı belirlenen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli daha yakalandı.

Adreslerde suçtan elde edildiği değerlendirilen miktarlara ilişkin aramada 389 bin 995 avro, 191 bin 740 dolar, 7 bin sterlin, 480 bin 290 lira ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4ü serbest bırakıldı.