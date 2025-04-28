İstanbul'da Haftanın İlk Günü Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu etkisini gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Uzunçayır'dan itibaren araçlar yavaş ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde de Kozyatağı'ndan itibaren trafik hızı düşmüş durumda.

23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından iki gün ara verilen okulların açılması, sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Kartal ve Göztepe arasında sıkışıklık yaşanırken, ters yönde Uzunçayır kavşağı'ndan Maltepe'ye kadar yoğunluk devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde ise Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar araçlar zor ilerliyor. Ankara istikametinde ise Çamlıca gişeleri önüne kadar trafik yoğun geçişleri gözlemleniyor.

Avrasya Tüneli'nde Acıbadem bölgesinden itibaren yoğunluk hissediliyor. Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı ve Çağlayan noktalarında trafik yavaş ilerliyor.

Öte yandan, Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde, TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'dan Kağıthane'ye kadar olan bölgelerde de ağır seyahat ediyor. Yolcuların yoğun olarak kullandığı Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Altunizade gibi metrobüs duraklarında aktarma noktalarında da yoğunluk yaşanmakta.

İBB CepTrafik uygulamasına göre, İstanbul'daki trafik yoğunluğu %63'e kadar yükselmiş durumda. Avrupa Yakası'nda %56, Anadolu Yakası'nda ise %67 olarak ölçülüyor. Bu durum, ulaşımda zorluklar yaşanmasına neden oluyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Anadolu Yakası'nda, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Anadolu Yakası'nda, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.