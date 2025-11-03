İstanbul'da Haftanın İlk İş Gününde Trafik Yoğunluğu %73'e Ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu şehir genelinde %73'e, Anadolu Yakası'nda %82'ye çıktı; birçok ana güzergâhta ağır trafik yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 09:57
Sabah saatlerinden itibaren ana arterlerde ağır akış

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinden itibaren arttı. Kentte işlerine ve okullarına gitmek isteyenlerin yollara çıkmasıyla Anadolu ve Avrupa yakalarında yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakasında D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik ağır seyrederken, Tem Otoyolu'nun Sultanbeyli mevkisinde yoğunlaşan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik Ataşehir'den başlayıp köprü girişine kadar sürüyor. Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakasında ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nun İSTOÇ ile Mahmutbey gişeleri arasında araçlar güçlükle ilerlerken, TEM bağlantı yolları Haramidere, Esenyurt ve Bahçeşehir mevkilerinde trafik yavaş seyrediyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu %73'e kadar çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda %68, Anadolu Yakası'nda ise %82'ye ulaştı.

