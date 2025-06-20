İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

11 Zanlı Hastanede Haksız Kazanç İçin Yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonla, hastaların ameliyat günlerini öne alma bahanesiyle haksız kazanç sağladığı iddia edilen 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 1 profesör, 1 doçent ve 3 doktor bulunuyor.

Soruşturma Süreci

İl Sağlık Müdürlüğü, yaklaşık 50 mağdurun bir kamu hastanesinde yaşanan olaylar ile ilgili şikayetleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (MASAK) incelemeleri sonucunda, zanlıların “bağış” adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Bu süreçte hastanede doktorların odalarına kamera sistemi yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.