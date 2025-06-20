DOLAR
39,68 0,13%
EURO
45,73 0,67%
ALTIN
4.271,88 0,32%
BITCOIN
4.217.788,71 -1,98%

İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da 11 zanlı, hastalardan haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Aralarında profesör ve doktorlar da bulunuyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 09:17
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

11 Zanlı Hastanede Haksız Kazanç İçin Yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonla, hastaların ameliyat günlerini öne alma bahanesiyle haksız kazanç sağladığı iddia edilen 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 1 profesör, 1 doçent ve 3 doktor bulunuyor.

Soruşturma Süreci

İl Sağlık Müdürlüğü, yaklaşık 50 mağdurun bir kamu hastanesinde yaşanan olaylar ile ilgili şikayetleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (MASAK) incelemeleri sonucunda, zanlıların “bağış” adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Bu süreçte hastanede doktorların odalarına kamera sistemi yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep...

İstanbul merkezli 3 ilde hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep...

İstanbul merkezli 3 ilde hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Tutuklama
2
Mersin'de 23 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 3 Zanlı Tutuklandı
3
Adana'da 3 Bin Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
4
74 Yıl Sonra Bulunan Şehit Piyade Er Mehmet Çağlar'ın Künyesi Ailesine Teslim Edildi
5
Trakya'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı
6
Otel Rezervasyonu İptali: Avukatın Zaferi
7
İspanya'da Sel Felaketi: Şiddetli Yağışlar Almeria'yı Vurdu

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi