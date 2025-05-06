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İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Meteoroloji'den İstanbul halkına son dakika uyarısı: 10 Mayıs'ta kuvvetli yağış bekleniyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:23
İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

İstanbullular Dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da beklenen hava koşullarına dair son dakika uyarısını yaptı. Şehirdeki havanın 2-3 günlük süreç içerisinde iyi değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Mayıs ayının ilk haftası sona yaklaşırken, mevcut hava koşulları hâlâ mevsim normallerine ulaşmamış durumda. Nisan ayında meydana gelen beklenmedik hava durumu olaylarına şimdi de yeni bir durum ekleniyor. Meteoroloji, İstanbul için önemli bir tahminde bulundu.

Yeni yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre, İstanbul'da belirli bir tarihte kuvvetli bir hava muhalefeti bekleniliyor. Şehir genelinde gökyüzünün hareketlenmesiyle birlikte, gök gürültüsü ve şimşek eşliğinde sağanak yağışların etkili olacağı ifade ediliyor.

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Önümüzdeki Günlerde Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji'nin güncel hava durumu tahminlerine göre, İstanbul önümüzdeki birkaç gün genel olarak sakin bir hava geçirecek. Özellikle 6 Mayıs Salı'dan itibaren, 7 Mayıs Çarşamba, 8 Mayıs Perşembe ve 9 Mayıs Cuma günleri parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak dikkat! Sonrasında ani bir hava değişimi yaşanacak.

İstanbul İçin Alarm!

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü, Meteoroloji tarafından kesinleştirilen tahminlere göre, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Şehirdeki halkın bu tarihe kadar planlarını dikkatlice yapmaları gerekiyor.

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