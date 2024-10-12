DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.155.477,28 0,07%

İstanbul'da Huzur Uygulaması: 532 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 532 aranan şahıs gözaltına alındı, uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 14:04
İstanbul'da Huzur Uygulaması: 532 Zanlı Yakalandı

İstanbul'daki Huzur Uygulaması Sonuçlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulaması kapsamındaki denetimlerde 532 şüpheli yakalandı. Uygulamada dikkat çeken bulgular ortaya çıktı.

Denetimlerin Detayları

İstanbul genelinde 220 farklı noktada, yaklaşık 2.447 polis ve hava destekli ekiplerin katıldığı "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün yapılan uygulamada, 288 bin 3 vatandaş üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Uygulama sonucunda 532 aranan şahıs ve 198 yoklama kaçağı yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 567 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Maddeler

Denetimler sırasında 58 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1.147 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 3 kilo 194 gram uyuşturucu madde ve 94 uyuşturucu hap da bulunarak muhafaza altına alındı. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olarak 328 bin 635 lira para ele geçirildi.

Araç Kontrolleri ve Cezalar

Uygulama sırasında 42.896 araç ve 4.613 motosiklet kontrol edildi. Bu süreçte 2.441 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 21 araç trafikten men edilirken, toplamda 1.493.357 lira para cezası uygulandı.

Umuma Açık Yerlerin Denetimi

Denetimlerde toplam 372 umuma açık yer kontrol edildi. 35 iş yeri hakkında idari işlem yapılırken, 8 kişiye de ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrin asayişinin sağlanması adına yürütülen etkin denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan'daki Sağlık Sistemi İsrail'in Saldırılarıyla Kriz İçinde
2
Ankara'da Peru Mutfağı Tadım Etkinliği Düzenlendi
3
Adıyaman'da Tüfek Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi
5
Uluslararası Özgür Filistin Kongresi İstanbul'da İcra Ediliyor
6
Diyanet Akademisi Sempozyumu'nda İslam'ın Değerleri Vurgulandı
7
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Heyecanla Başladı

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek