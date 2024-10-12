İstanbul'da Huzur Uygulaması: 532 Zanlı Yakalandı

İstanbul'daki Huzur Uygulaması Sonuçlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulaması kapsamındaki denetimlerde 532 şüpheli yakalandı. Uygulamada dikkat çeken bulgular ortaya çıktı.

Denetimlerin Detayları

İstanbul genelinde 220 farklı noktada, yaklaşık 2.447 polis ve hava destekli ekiplerin katıldığı "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün yapılan uygulamada, 288 bin 3 vatandaş üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Uygulama sonucunda 532 aranan şahıs ve 198 yoklama kaçağı yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 567 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Maddeler

Denetimler sırasında 58 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1.147 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 3 kilo 194 gram uyuşturucu madde ve 94 uyuşturucu hap da bulunarak muhafaza altına alındı. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olarak 328 bin 635 lira para ele geçirildi.

Araç Kontrolleri ve Cezalar

Uygulama sırasında 42.896 araç ve 4.613 motosiklet kontrol edildi. Bu süreçte 2.441 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 21 araç trafikten men edilirken, toplamda 1.493.357 lira para cezası uygulandı.

Umuma Açık Yerlerin Denetimi

Denetimlerde toplam 372 umuma açık yer kontrol edildi. 35 iş yeri hakkında idari işlem yapılırken, 8 kişiye de ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrin asayişinin sağlanması adına yürütülen etkin denetimlerin devam edeceğini bildirdi.