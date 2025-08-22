İstanbul'da 'Huzur' Uygulaması: Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'da Denetimler

İstanbul'da 'Huzur' Uygulaması Geniş Çaplı Denetimlerle Sürüyor

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

Katılan Birimler ve İlçeler

Uygulamaya Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede; ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Trafik Denetleme ve Deniz Liman şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Denetim Noktaları ve Uygulamalar

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi gibi noktalarda sürücülerin belgeleri incelendi; şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

İhlaller ve Destek Birimleri

Denetimler sırasında Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında bir taksi sürücüsüne park etmek ve duraklamanın yasak olduğu yerde beklediği için 3 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Uygulamalara polis köpeği Bufy, polis botu ve helikopter de destek verdi.