İstanbul'da 'Huzur' Uygulaması: Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nda Geniş Denetim

İstanbul polis ekipleri, asayişin sağlanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde kapsamlı bir 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

Denetim ve katılan birimler

Uygulama, Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede yapıldı. Denetimlere; ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama detayları

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı biçimde arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi gibi yoğun noktalarda sürücülerin belgeleri incelendi; şüpheli görülen kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Denetim faaliyetlerine ayrıca helikopter ve polis botu ile lojistik destek sağlandı.

