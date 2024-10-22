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İstanbul'da Kaçak Diş Malzemesi Skandalı: Üç Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da kaçak diş malzemesi kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:08
İstanbul'da Kaçak Diş Malzemesi Skandalı: Üç Zanlı Tutuklandı

İstanbul’da Kaçak Diş Malzemesi Kullanımı Açığa Çıktı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, kaçak malzemelerle hasta tedavi eden bir diş kliniğine yapılan operasyonda, 3 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı. İlgili ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin sonucunda, diş kliniğinde kaçak malzemelerin kullanıldığı tespit edildi. Operasyon sırasında, 1 diş hekimi ve şirketin 2 ortağı gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Klinik içinde yapılan arama sırasında, depo alanında manyetik kart okutularak erişim sağlanan bölümde, piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu tahmin edilen 153 bin 582 adet tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirildi.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, 3 şüpheli tutuklandı. Kaçak sağlık uygulamalarına karşı yürütülen bu operasyon, toplum sağlığını koruma adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İstanbul'da kaçak malzemelerle tedavi uygulandığı tespit edilen bir kliğine düzenlenen operasyonda...

İstanbul'da kaçak malzemelerle tedavi uygulandığı tespit edilen bir kliğine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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