İstanbul'da Katılım Emeklilik DigiZoo Tanıtıldı: Holografik Hayvanat Bahçesi Açıldı

İstanbul'da Katılım Emeklilik DigiZoo Tanıtıldı

Katılım Emeklilik, İstanbul'da dünyanın en büyük holografik hayvanat bahçesi ve dijital deneyim merkezi olarak adlandırılan 'DigiZoo''yu tanıttı. Mall Of İstanbul'da kurulan mekan, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek’in Açıklamaları

Tanıtımda konuşan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, projenin kendilerine sunulmasının ardından duydukları heyecanı dile getirdi. Ziyaretçilerin hem eğleneceği hem de öğrenebileceği bir alan oluşturduklarını belirtti. Sincek, çocuklara yönelik finansal okuryazarlık projeleriyle de dikkat çektiklerini ifade etti.

Finansal Okuryazarlık Projeleri

Sincek, "Finansal okuryazarlığın ilkokul, ortaokul seviyelerine indirilmesi için birçok proje yapıldı. Biz, 160 bin çocuk müşterimize ve ailelerine finansal okuryazarlık konusunda destek oluyoruz. Bu projenin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz," dedi.

DigiZoo’nun Özellikleri

DigiZoo, 1500 metrekarelik bir alanda 50'den fazla canlı türünü, sanal gerçeklik deneyimlerini ve etkileşimli sergileri barındırıyor. Çocuklar burada nostaljik oyunlarla tanışırken, dinozorların dünyasında keşif yapabiliyorlar.

DigiZoo'da yer alan holografik dinozorlar tarih öncesi dönemin sanatsal izlerini ortaya koyuyor. Ayrıca, 3D animasyonlar ve holografik projeksiyonlarla zenginleştirilmiş interaktif alanlar, çocukların öğrenirken eğlenmesini sağlıyor.

Gelecek Beklentileri

Öngörülere göre, Katılım Emeklilik DigiZoo'yu gelecek yıl içerisinde 160 bin ziyaretçinin keşfetmesi bekleniyor.

DigiZoo, sadece bir eğlence merkezi değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de desteklenen bir girişim olarak öne çıkıyor.

"Dünyanın en büyük holografik hayvanat bahçesi ve dijital deneyim merkezi" olarak ifade edilen "Katılım Emeklilik DigiZoo" basın mensuplarına tanıtımı yapıldı. Katılım Emeklilik DigiZoo "Polyvision" ile "Katılım Emeklilik" tarafından Başakşehir'deki Mall Of İstanbul'da açıldı.

"Dünyanın en büyük holografik hayvanat bahçesi ve dijital deneyim merkezi" olarak ifade edilen "Katılım Emeklilik DigiZoo" basın mensuplarına tanıtımı yapıldı. Katılım Emeklilik DigiZoo "Polyvision" ile "Katılım Emeklilik" tarafından Başakşehir'deki Mall Of İstanbul'da açıldı.