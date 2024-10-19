İstanbul'da Kuyu-36 Operasyonu: 99 Tutuklama

İstanbul'da Kuyu-36 Operasyonu

İstanbul'da, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen Kuyu-36 operasyonunun detayları netleşti. Yapılan operasyonda toplamda 99 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, yurt dışında tutuklu bulunan B.B. ve B.C.G. liderliğindeki iki organize suç grubunu hedef aldı.

Suç Örgütlerinin Faaliyetleri

Ekipler, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından, örgütün sözde yöneticileriyle birlikte pek çok şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi. İş insanlarının, kendilerine rakip gördükleri kişileri korkutmak amacıyla suç örgütleriyle iş birliği yaptıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin bazı silahlı saldırılara karıştığı da rapor edildi.

Cezaevi Bağlantıları ve Finansman

Yapılan incelemelerde, suç örgütlerinin cezaevindeki üyeleriyle iletişimlerini sürdürmek için ailelerine maddi destek sağladığı tespit edildi. Elde edilen bilgilerin ışığında, örgüt üyelerinin suçtan elde ettikleri gelirleri kaydedip cezaevine para gönderdikleri öğrenildi.

Operasyonun Gerçekleşmesi

Çalışmalar sonucunda, 14 Ekim'de söz konusu adreslere yapılan operasyon sonucunda, aralarında çok sayıda suç örgütü yöneticisinin bulunduğu 157 şüpheli yakalandı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü serbest bırakılırken, 99'u tutuklandı ve 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçlar ve Ele Geçirilen Malzemeler

İstanbul polisi, çalıntı araçlar ve motosikletlerle 100'den fazla eyleme karışan organize suç örgütü üyelerine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı. Operasyonda, 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını 14 Ekim tarihinde sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.