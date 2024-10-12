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İstanbul'da Makine Arızası Sebebiyle Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

West İstanbul Marina'da arıza yapan bir tekne, can kurtarma botu tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 19:08
İstanbul'da Makine Arızası Sebebiyle Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

İstanbul'da Tekne Kurtarma Operasyonu

İstanbul'un West İstanbul Marina açıklarında, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu 11 metre uzunluğundaki tekne, başarılı bir operasyon ile kurtarıldı.

Kurtarma Detayları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı," ifadelerine yer verildi.

Bu tür olaylar, deniz güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kıyı Emniyeti'nin hızlı müdahalesi ile olası bir tehlikenin önüne geçildi.

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