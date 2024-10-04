İstanbul'da Metro Hattı İncelemesi: CHP Lideri Özel'den Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Metro Hattı İncelemesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı şantiyesinde inceleme gezisi gerçekleştirdi. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte metro hattının Ataşehir istasyonu'nu ziyaret etti.

Projenin Gelişimi Hakkında Bilgiler

Şantiye alanında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve Raylı Sistem Projeler Müdürü Setenay Uludağ'dan projenin geldiği aşama hakkında bilgiler alan Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, metro hattı projesinin sona yaklaşıldığını ve hatların finans merkezine hizmet vereceğini belirtti.

Yoğunluk ve Trafik Sorunları Üzerine Eleştiriler

Projenin İstanbul'a dayatılarak yapıldığını ifade eden Özel, "Bu proje, geçmişteki finans merkezlerinin ihtiyaçları düşünülerek, yeterince tartışılmadan hazırlanmış bir çalışmaydı. Dolayısıyla burada yaratacağı yoğunluk ve trafik sorunları göz ardı edilmiştir." dedi.

Proje Üzerine Olumlu Yorumlar

Finans Merkezi açıldığında çalışanların yoğun trafiği artıracağına dikkat çeken Özel, "Hat, Finans Merkezi'ne ulaşacak olursa önemli bir sorunu çözebilir ve büyük bir kaosu önleyebilir. Bu projenin hızlı ilerlemesi gerçekten takdire şayan." ifadelerini kullandı.

Geçmişteki İddialar ve Başarılar

Geçmişteki metro projelerinin nasıl yavaş ilerlediğini dile getiren Özel, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısının metro projelerini kendisinin başlattığını iddia ettiğini hatırlatarak, "Biz kaynak bulacak ve bu projeyi gerçekleştireceğiz demiştik, şimdi dört dörtlük bir iş yapıldı." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Açıklamaları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise metro hattının ihalesinin 2017 yılında yapıldığını vurgulayarak, projeye 2.5 yıl sonra başlandığını belirtti. "Aslında durağan olan şantiyeyi bu süre zarfında sürekli hareket ettirdik ve önümüzdeki yıl ekim-kasım döneminde bu hattı İstanbul’a kazandırmış olacağız." dedi.

İnceleme Gezisine Katılan İsimler

İnceleme gezisinde, CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Sevgi Kılıç, Volkan Demir, Özgür Karabat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının şantiyesine inceleme gezisi yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının şantiyesine inceleme gezisi yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının şantiyesine inceleme gezisi yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının şantiyesine inceleme gezisi yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının şantiyesine inceleme gezisi yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının şantiyesine inceleme gezisi yaptı.