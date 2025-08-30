İstanbul'da Mobil Uygulama Dolandırıcılığı: 27 Şüpheli Tutuklandı
Ücretli platformları yasa dışı sağlayan uygulama üzerinden banka hesaplarına erişim iddiası
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, ücretli platformlardaki dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı yoldan ücretsiz izlenmesini sağlayan mobil uygulama aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.
Soruşturmada, şüphelilerin özellikle gece saatlerinde zararlı yazılım kullanarak uygulamayı kullananların internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Bu yöntemle 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.
Operasyon, İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı düzenlendi ve 43 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrası 11 şüpheli serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 32 zanlıdan 27'si tutuklanırken, 5'i salıverildi.