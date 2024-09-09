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İstanbul'da Okul Yılı Başladı, Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:04
İstanbul'da Okul Yılı Başladı, Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da Eğitim Yılı Başlarken Trafik Problemi

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıcı, İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğunu beraberinde getirdi. Haftanın ilk iş günü olması da bu durumu etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Yoğunluğun Kaynağı

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte, hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda okulların açılması nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile bu yollara bağlanan güzergahlarda önemli bir trafik artışı yaşandı.

Ana Güzergahlar Hareketli

Özellikle Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri yoğun araç trafiğine sahne oldu. Avrasya Tüneli' içinde de Anadolu'dan Avrupa'ya doğru ilerleyen araçların yoğunluğu Göztepe mevkisine kadar uzandı.

Avrupa Yakası’ndaki Durum

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun farklı noktalarında da araç trafiği yoğunlaşmış durumda. Cevizlibağ yönüne doğru, Ankara istikametinde araç akışı Halıcıoğlu bölgesine kadar sürerken, Çağlayan bölgesinde de Zincirlikuyu istikametinde yoğun bir yavaşlama gözlemleniyor.

Toplu Ulaşımda Kısmi Yoğunluk

Kentte toplu ulaşımda da bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerinde Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu %47, Anadolu Yakası'nda ise %54 olarak kaydedildi.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

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