İstanbul'da Park Yeri Tartışması: Apartman Yöneticisi Silahla Öldürüldü

İstanbul'da Park Yeri Krizi Kanlı Bitti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşanan bir park yeri tartışması, trajik bir olaya dönüştü. 62 yaşındaki apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş, 68 yaşındaki terzi Sadık U. ile arasındaki tartışma sonucunda acı bir şekilde hayatını kaybetti.

Tartışmanın Sebebi Park Yeri

Olay, Fırın Caddesi'nde meydana geldi. İki kişi arasında başlayan park yeri anlaşmazlığı, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüştür. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine, Sadık U. bir silahla Eyüp Demirtaş'a ateş açtı.

Acı Son ve Gözaltı

Olay sonrası, bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Demirtaş hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından, terzi Sadık U., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bu olay, günlük yaşamımızda her an karşılaşabileceğimiz tartışmaların ne yazık ki şiddetle sonuçlanabileceğinin bir örneğini oluşturdu.

Ataşehir'de apartman yöneticisi park yeri yüzünden tartıştığı terzi tarafından silahla vurularak öldürüldü.