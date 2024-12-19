DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,61 -0,71%
ALTIN
2.955,15 -1,32%
BITCOIN
3.573.025,59 -0,52%

İstanbul'da Park Yeri Tartışması: Apartman Yöneticisi Silahla Öldürüldü

Ataşehir'de bir apartman yöneticisi, park yeri yüzünden tartıştığı terzi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:31
İstanbul'da Park Yeri Tartışması: Apartman Yöneticisi Silahla Öldürüldü

İstanbul'da Park Yeri Krizi Kanlı Bitti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşanan bir park yeri tartışması, trajik bir olaya dönüştü. 62 yaşındaki apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş, 68 yaşındaki terzi Sadık U. ile arasındaki tartışma sonucunda acı bir şekilde hayatını kaybetti.

Tartışmanın Sebebi Park Yeri

Olay, Fırın Caddesi'nde meydana geldi. İki kişi arasında başlayan park yeri anlaşmazlığı, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüştür. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine, Sadık U. bir silahla Eyüp Demirtaş'a ateş açtı.

Acı Son ve Gözaltı

Olay sonrası, bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Demirtaş hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından, terzi Sadık U., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bu olay, günlük yaşamımızda her an karşılaşabileceğimiz tartışmaların ne yazık ki şiddetle sonuçlanabileceğinin bir örneğini oluşturdu.

Ataşehir'de apartman yöneticisi park yeri yüzünden tartıştığı terzi tarafından silahla vurularak...

Ataşehir'de apartman yöneticisi park yeri yüzünden tartıştığı terzi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Yemen'de Husilere 14 Savaş Uçağıyla Saldırdı
2
Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
3
İsrail Askerlerinin Ateşinde 80 Yaşındaki Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti
4
Kastamonu'da Eşini Öldüren Polis Memurunun Yargı Süreci Başladı
5
Aydın'da 34 Ton Tağşişli Zeytinyağı Operasyonu
6
Bolu'daki Yangında Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
7
Turistik Doğu Ekspresi Seferleri 23 Aralık'ta Başlıyor

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!