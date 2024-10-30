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İstanbul'da PKK/KCK'ya Yönelik Terör Operasyonu: 18 Kişi Gözaltında

İstanbul'da düzenlenen operasyonda PKK/KCK adına sokak olayları planlayan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:21
İstanbul'da PKK/KCK'ya Yönelik Terör Operasyonu: 18 Kişi Gözaltında

İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları organize etme çabasında olan 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması ile siyasi yapılanmalar çerçevesinde faaliyet yürüten toplam 25 şüpheli tespit edildi.

Marmara Bölgesinde Eylem Hazırlığı

Şüphelilerin İstanbullulara yönelik molotoflu eylemler de dahil olmak üzere çeşitli sokak eylemleri gerçekleştirmeyi amaçladıkları belirlendi. Başsavcılığın verdiği gözaltı kararı doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Devam Eden Çalışmalar

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 18 kişi gözaltına alındı. Diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürmektedir.

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