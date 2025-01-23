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İstanbul'da PKK Soruşturmasında Gözaltına Alınan Hakan İlhan Tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK üyesi Hakan İlhan, örgütsel faaliyetleri nedeniyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:52
İstanbul'da PKK Soruşturmasında Gözaltına Alınan Hakan İlhan Tutuklandı

İstanbul'da PKK Soruşturması: Hakan İlhan Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hakan İlhan tutuklandı.

Şüpheli Hakan İlhan'ın, Yunanistan’da bulunan Lavrion Kampı'nda örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. İlhan’ın cep telefonunda yapılan incelemede, sosyal medya platformu Tiktok'ta terör örgütü YPG/YPJ ambleminin bulunduğu bir tişörtle şarkı söylediği tespit edildi.

İlhan'ın, terör örgütü mensupları tarafından kendisine verilen sahte kimlik kullandığı da ortaya çıktı. Baran kod adını kullanan şüphelinin, örgütsel faaliyetlere katılmak üzere Yunanistan'a gittiği kaydedildi.

Gözaltına alınmasının ardından ifadesinde suçunu kabul eden Hakan İlhan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu gelişmeler, Türkiye'deki terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesidir.

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