İstanbul'da Polis Kılığında Hırsızlık: İran Uyruklu Amer H. Tutuklandı

İstanbul'da polis kılığına giren şüpheli tutuklandı

Fatih'te gerçekleşen olayda hedeflenen kişi, 2 bin avrosunun çalındığını belirtti

Fatih'te polis merkezine başvuran R.B, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin el çabukluğuyla 2 bin avrosunu aldığını bildirerek şikâyette bulundu.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin İran uyruklu Amer H. (36) olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin; "nitelikli dolandırıcılık", "yankesicilik", "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" ve "hırsızlık" suçlarından çok sayıda soruşturma kaydının olduğu belirlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Zeytinburnu 58 Bulvar Caddesi'nde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

