İstanbul'da Sağanak Yağış ve Artan Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da Sağanak Yağış Düşen Trafik Yoğunluğu

Akşam saatlerinde İstanbul genelini etkisi altına alan sağanak yağış, kente alışveriş ve gezmek amacıyla çıkan vatandaşları zor durumda bıraktı. Bazı yerlerde trafik yoğunluğu oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar, kentin turistik bölgelerinde zorlu anlar yaşadı.

Yoğun Trafik Raporu

İstanbul Anadolu Yakası’nın D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında trafik her iki yönde yoğun seyretti. Şile Otoyolu'ndan Ümraniye kesiminde de benzer yoğunluk gözlemlenirken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Üsküdar arasında da sıkışıklık yaşandı.

Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bölgesinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlamakta, geri dönüşte köprü çıkışından Altunizade'ye kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ümraniye arasında her iki yönde ağır ilerleyen trafik, ana arterlerin yanı sıra sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da belirgin hale geldi.

Vatandaşların Yağışla Mücadelesi

İstanbul’un gözde turistik noktalarından Taksim’de, aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar, duraklar ve dükkanların tentelerine sığındılar. Yağışa hazırlıklı olmayan bazı kişiler panik içerisinde koşarak barınacak yerler aradı. Diğer taraftan, dışarıda bulunan ve hazırlıklı gelen vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sonuç olarak, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kentin günlük yaşamını olumsuz etkileyerek vatandaşları zorlu anlarla karşı karşıya bıraktı.