DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.401.918,59 0,65%

İstanbul'da Sağanak Yağış ve Rüzgar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve rüzgar, ulaşımda aksamalara neden oldu ve birçok yerde ağaçlar devrildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:29
İstanbul'da Sağanak Yağış ve Rüzgar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da Sağanak ve Rüzgar Etkili Oluyor

İstanbul'da, etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar, birçok bölgede ağaçların yola devrilmesine ve binaların çatılarından parçaların kopmasına neden oldu.

Ağaç Devrilmeleri ve Ulaşım Aksamaları

Özellikle Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu'nda yola devrilen ağaçlar, sürücülere zor anlar yaşattı. Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

Çatı Parçaları ve İtfaiye Ekipleri

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısındaki membran parçaları, bitişiğindeki binanın çatısına düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Toplu Taşımada Zorluklar

Aşırı yağış ve rüzgar, Bahçelievler'deki otobüs ve metrobüs duraklarında yolculara zorlu anlar yaşatırken, birçok kişi yağıştan korunmak için dükkanların tentelerine ve bina altlarına sığındı. Ayrıca, D-100 kara yolu Merter mevkisinde de trafikte ciddi aksaklıklar gözlemlendi.

Teleferik Seferleri ve Denizdeki Aksaklıklar

Hava muhalefeti sebebiyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamıyor. Şehir Hatları ise Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hatlarında sefer gerçekleştiremiyor. Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ise, ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar güzergahında yapılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi...

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi...

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısında 4 Ölü, 23 Yaralı
2
Tekirdağ'da Öğretmenler Korosu Geçmişe Yolculuk Ettiriyor
3
Tunceli'de Yeni Dönem: Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Başkan Vekili Olarak Göreve Başladı
4
MİT, Tarih Belgelerini '100 Yıllık' Projesi ile Yayınladı
5
Ticaret Bakanlığı'ndan Hızlı Kargo Dolandırıcılığı Uyarısı
6
Düzce'de Öğrencilerden Duygu Dolu Hediye: 'Senden Daha Güzel' Şarkısıyla Öğretmenleri Şaşırttılar
7
Gündem 23 Kasım 2024: İstanbul Energy Forum'dan Deprem Desteklerine

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak