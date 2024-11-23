İstanbul'da Sağanak Yağış ve Rüzgar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da Sağanak ve Rüzgar Etkili Oluyor

İstanbul'da, etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar, birçok bölgede ağaçların yola devrilmesine ve binaların çatılarından parçaların kopmasına neden oldu.

Ağaç Devrilmeleri ve Ulaşım Aksamaları

Özellikle Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu'nda yola devrilen ağaçlar, sürücülere zor anlar yaşattı. Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

Çatı Parçaları ve İtfaiye Ekipleri

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısındaki membran parçaları, bitişiğindeki binanın çatısına düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Toplu Taşımada Zorluklar

Aşırı yağış ve rüzgar, Bahçelievler'deki otobüs ve metrobüs duraklarında yolculara zorlu anlar yaşatırken, birçok kişi yağıştan korunmak için dükkanların tentelerine ve bina altlarına sığındı. Ayrıca, D-100 kara yolu Merter mevkisinde de trafikte ciddi aksaklıklar gözlemlendi.

Teleferik Seferleri ve Denizdeki Aksaklıklar

Hava muhalefeti sebebiyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamıyor. Şehir Hatları ise Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hatlarında sefer gerçekleştiremiyor. Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ise, ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar güzergahında yapılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

İstanbul'da, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.