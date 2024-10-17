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İstanbul'da Sağanak Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, trafikte ciddi aksamalar ve yoğunluk yarattı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 08:52
İstanbul'da Sağanak Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da Sağanak Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, şehirdeki trafik yoğunluğunu artırdı.

Ana Arterlerde Zorluk Çeken Sürücüler

Anadolu Yakası'nda, Şile Yolu Ümraniye-Üsküdar yönü, Alemdağ Caddesi, Küçüksu Caddesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki yollar üzerinde trafikte sıkışıklık yaşanıyor. Sürücüler, sabah saatlerinden itibaren ana arterlerde sağanak yüzünden zorlukla ilerliyorlar.

Avrupa Yakası'ndaki Yoğun Trafik

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayarak Atatürk Havalimanı'na kadar uzanan yoğunluk dikkat çekiyor. İncirli'de tekrar artan trafik Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya dek sürüyor.

Toplu Taşımada Yoğunluk

Sağanak yağmur, toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşa da zorluk çıkardı. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğun kalabalık oluştu. Özellikle metrobüs hattının duraklarında, yolcuların turnikelerden geçerken sıkışıklık yaşadığı gözlemlendi.

Trafik Durumuna Genel Bakış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu %87, Avrupa Yakası'nda %67, kent genelinde ise %76 seviyelerine ulaşmış durumda.

Trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları zor anlar yaşıyor.

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