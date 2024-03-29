İstanbul'da seçime saatler kala heyecan dorukta: İmamoğlu önde, Kurum takip ediyor!

31 Mart seçimlerine sadece 2 gün kala SONAR Araştırma şirketinin yayınladığı son anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan adaylar arasında Ekrem İmamoğlu önde görünüyor.

Ankete göre, İmamoğlu yüzde 47,3 oy oranıyla lider konumda bulunurken, AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 40,4 oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Bu sonuçlar, İstanbul'da seçimlerin ne kadar çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu'nun önde olmasının yanı sıra Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Altınöz yüzde 3,1, Zafer Partisi'nden Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3, DEM Parti'den Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni yüzde 2,9, İYİ Parti'den Buğra Kavuncu ise yüzde 2,1 oy oranlarıyla takip ediliyor. Diğer adayların toplam oy oranı ise yüzde 1,2 olarak belirlenmiş.