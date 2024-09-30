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İstanbul'da Şiddetli Sağanak Yağış Etkili Oldu

İstanbul'da şiddetli sağanak yağış, pek çok ilçede etkisini gösterdi. Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 04:22
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 04:22
İstanbul'da Şiddetli Sağanak Yağış Etkili Oldu

İstanbul'da Sağanak Yağış Galip Geldi

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin yapılan uyarılarının ardından saat 23.00 itibarıyla başladı. Yağış öncesinde gökyüzünde aralıklarla görülen şimşekler, hava koşullarının ciddiyetini ortaya koydu.

Avrupa Yakası'nda Yağmur Etkisi

Yağmur, Avrupa Yakası'ndaki Silivri, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş gibi bölgelerde etkili oldu. İstiklal Caddesi'nde, yağışa hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, apartman girişlerine sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmayı tercih etti.

Balıkçılar Yağmura Rağmen Müsabaka Etti

Galata Köprüsü'nde, yağışa rağmen balık tutan vatandaşlar da dikkat çekti. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, gün boyunca etkisini sürdürürken, balık tutma geleneğinden vazgeçmeyenler, bu durumu göğüsleyerek suya açıldılar.

Anadolu Yakası'nda Durum

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe gibi bölgelerde yağmur etkili oldu. Yerleşim yerlerindeki su birikintileri, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

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