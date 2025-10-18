İstanbul'da Sıfır Atık Forumu: Yapay Zeka ile Gıda Atığına Çözüm

İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda yapay zeka tartışıldı

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, gıda atığı ve atığın geri dönüşümü süreçlerinde yapay zekanın kullanımı masaya yatırıldı. Etkinlik, Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenleniyor.

Forumun ikinci gününde, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ile BM, UN-Habitat, UNEP ve UNDP gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri yer aldı. Etkinlik, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve karar vericileri bir araya getiriyor.

Panel: "Daha Akıllı Atık: Yapay Zeka Etkiyi Nasıl Artırıyor?"

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen oturumun moderatörlüğünü Sıfır Atık İttifakı Kosta Rika Direktörü Elena Mateo üstlendi. Panele, Winnow'un Pazarlama ve Kamu İlişkileri Direktörü David Jackson, Beeok'un Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Cristian Bustos Salas ve Greyparrot kurucularından Ambarish Mitra konuşmacı olarak katıldı.

David Jackson (Winnow): Mutfaklarda görünürlük gıda israfını azaltır

Winnow tarafından geliştirilen yapay zeka araçlarının, otel, restoran ve üniversite kantinleri gibi yerlerde çıkan atıkları tanıma ve ölçme üzerine kurulu olduğunu belirten Jackson, dünya çapında elde ettikleri verilerin satın alınan yiyeceklerin yüzde 5 ila 15'inin çöpe gittiğini gösterdiğine dikkat çekti. Jackson, "Bunun nedeni şeflerin işlerinde kötü olmaları mı, yoksa yiyecekleri çöpe atmak istemeleri mi? Hayır, elbette değil. Bunun nedeni, onlardan stresli ortamlarda karmaşık kararlar almalarını istememizdir." dedi.

Jackson, veri eksikliğinin çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her yıl ticari mutfaklarda yaklaşık 100 milyar dolar değerinde gıda israf edildiğini tahmin ediyoruz. Bunu büyük bir sorun olarak görebilirsiniz, ancak biz bunu bir fırsat olarak görmeyi tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Winnow'un teknolojisinin, atılan ürünü tanımlayıp tarttığını ve maliyetini hesapladığını belirten Jackson, bunun şeflerin gıda israfını gerçek zamanlı kaydetmesini kolaylaştırdığını söyledi. Jackson, sundukları hizmetlerle genellikle gıda satın alma maliyetlerini yüzde 2 ila 8 azaltmayı hedeflediklerini, teknolojiyi 24 dile yaydıklarını ve hedeflerinin 1 milyar dolarlık gıda tasarrufu sağlamak olduğunu aktardı. Ayrıca, yapay zeka ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir otel zincirinin gıda atıklarını yüzde 60 azalttığını paylaştı.

Cristian Bustos Salas (Beeok): AI ile çevresel yönetim hızlanıyor

Beeok'un CEO'su Salas, yapay zeka ve bulut tabanlı yazılımların şirketlerin çevresel ve sürdürülebilirlik yönetimini daha hızlı, verimli ve düşük maliyetli hale getirdiğini belirtti. Geliştirdikleri sistemin şirketlerin karbon ve atık ayak izini kısa sürede ölçümleyip raporlayabildiğini söyleyen Salas, bunun karar alma süreçlerini hızlandırdığını vurguladı.

Salas, çevre yönetiminin hâlâ çoğunlukla "Word belgeleri ve Excel tabloları" ile yürütüldüğünü ifade ederek, yapay zekanın bu süreci dijitalleştirip daha etkin karar alınmasını sağladığını aktardı.

Ambarish Mitra (Greyparrot): Atık veriyle değer kazanır

Greyparrot kurucularından Mitra, atığın "kayıp bir değer" değil, yeniden kullanılabilir bir kaynak olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Greyparrot sisteminin, tesislerdeki kameralarla plastik, metal, kağıt ve diğer malzemeleri tür, ağırlık, değer ve emisyon verilerine göre sınıflandırdığını belirten Mitra, böylece atıkların ikinci pazarlar için yeniden değerlendirilebilir kaynaklara dönüştürülebildiğini aktardı.

Mitra, atık yönetimindeki temel sorunun veri eksikliği olduğunu vurgulayarak, "Yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileri atıkların takibini kolaylaştırıyor ve sektörde devrim yaratıyor" dedi. Greyparrot'un sistemlerinin 20 ülkede faaliyet gösterdiğini ve bu teknolojiyi dünya çapındaki atık tesislerinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ekledi.

Forumun gündemi, yapay zekanın atık yönetimine etkisi, gıda atıklarının azaltılması, ayrıştırma sistemlerinin optimize edilmesi ve sürdürülebilirlik çözümlerinin endüstriler genelinde ölçeklendirilmesi konularına odaklanmaya devam ediyor.

