İstanbul'da Silahlı Çatışma: 5 Yaralı

İstanbul'da Silahlı Çatışma Yaşandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralıların 4'ünün, olay sırasında yolda geçen vatandaşlar olduğu öğrenildi.

Olayın Görgü Tanıkları ve Detaylar

Edinilen bilgilere göre, Vali Konağı Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yiyen iki grup arasında tartışma başladı. Daha önceden aralarında husumet olduğu bildirilen gruplar, tartışmanın büyümesi üzerine restorandan dışarı çıkarak silahlı çatışmaya dönüşen bir olaya sebep oldular.

Silahların karşılıklı olarak ateşlendiği anlarda, yoldan geçen 1'i Rus vatandaşı olmak üzere toplam 4 kişi ile gruplardan bir kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu ve Polis Müdahalesi

Olay sonrası hemen polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılara, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Polis, silahlı çatışmaya karıştığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına alarak araştırmalarına devam ediyor. Çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda ve olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.