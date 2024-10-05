DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.117.540,42 0,94%

İstanbul'da Silahlı Çatışma: 5 Yaralı

Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 5 kişi yaralandı. Olayın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:45
İstanbul'da Silahlı Çatışma: 5 Yaralı

İstanbul'da Silahlı Çatışma Yaşandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralıların 4'ünün, olay sırasında yolda geçen vatandaşlar olduğu öğrenildi.

Olayın Görgü Tanıkları ve Detaylar

Edinilen bilgilere göre, Vali Konağı Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yiyen iki grup arasında tartışma başladı. Daha önceden aralarında husumet olduğu bildirilen gruplar, tartışmanın büyümesi üzerine restorandan dışarı çıkarak silahlı çatışmaya dönüşen bir olaya sebep oldular.

Silahların karşılıklı olarak ateşlendiği anlarda, yoldan geçen 1'i Rus vatandaşı olmak üzere toplam 4 kişi ile gruplardan bir kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu ve Polis Müdahalesi

Olay sonrası hemen polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılara, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Polis, silahlı çatışmaya karıştığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına alarak araştırmalarına devam ediyor. Çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda ve olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Viyana’da Uluslararası Katılımlı Özgür Filistin Kongresi Düzenlendi
2
Sudan'da Kolera Salgını: Vaka Sayısı 20 Bini Aştı
3
Belgrad'da Filistin'e Destek Gösterisi
4
Başkentte Metro Hattında Arıza: Seferler Durduruldu
5
Iğdır'da Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi
6
Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Kadın Gözaltına Alındı
7
Çorum'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor