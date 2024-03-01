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İstanbul’da Şubat Ayında Enflasyon Arttı: Perakende ve Toplu Fiyatlar Yükseldi

İstanbul'da yaşanan yüksek enflasyon ve artan fiyatlar vatandaşları olumsuz etkiliyor. Şubat ayında perakende ve toptan fiyatlarda artışlar kaydedilirken, enflasyonun vatandaşların harcamalarını olumsuz yönde etkilediği görülüyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 13:40
İstanbul’da Şubat Ayında Enflasyon Arttı: Perakende ve Toplu Fiyatlar Yükseldi

İstanbul’un Ekonomik Termometresi: Şubat Ayı Enflasyon Analizi

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için maliyetlerin artışı, hayat pahalılığının en somut göstergesi haline geldi. İstanbul Ticaret Odası’nın son verileri, Şubat 2024’te İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin bir önceki aya göre %4,07, yıllık bazda ise %76,58 arttığını ortaya koyuyor. Bu durum, enflasyonun yükseliş trendini sürdürdüğünü ve vatandaşın alım gücünün azaldığını gösteriyor.

İstanbul’da Fiyatlar Neden Artıyor?

Perakende ve Toptan Fiyat Hareketleri Şubat ayında, İstanbul’da perakende fiyatlarında %4,07’lik bir artış yaşanırken, toptan eşya fiyatları %4,64 oranında yükseldi. 2023 Şubat ayına kıyasla, 2024 Şubat ayında İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık %76,58, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise %65,06 artış gösterdi.

Enflasyonun Sektörel Etkisi En büyük artış, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında %6,73 ile kaydedilirken, sağlık ve kişisel bakım %5,58, gıda %4,98, konut %4,65, ev eşyası %2,54 arttı. Giyim ve ulaştırma-haberleşme harcamaları ise sırasıyla %1,51 ve %0,23 azaldı.

Enerji Fiyatlarındaki Sıçrama 

Toptan fiyatlar kategorisinde, enerji maddeleri %13,53’lük artışla öne çıkarken, kimyevi maddeler %11,26, inşaat malzemeleri %7,55 ve mensucat %4,61 arttı. Gıda maddeleri %2,80, işlenmemiş maddeler %1,69 ve madenler %1,27 yükseldi.

enflasyon

Bu veriler, İstanbul’daki vatandaşların ekonomik durumunu ve enflasyonun günlük yaşama etkilerini gözler önüne seriyor. 

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