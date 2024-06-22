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İstanbul'da taksi güvenliği için yeni adımlar atılıyor! İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin taksi hizmetlerinde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. İstanbul'da faaliyet gösteren tüm taksilerde panik butonu uygulaması başlatıldı. Bu yeni sistem ile sürücüler, olası güvenlik olayları durumunda hızla emniyet birimlerine bilgi verebilecek.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 15:48
İstanbul'da taksi güvenliği için yeni adımlar atılıyor! İşte detaylar...

Tepe Lambası S.O.S Çağrısı Verecek

Yeni düzenleme kapsamında taksilerin tepe lambaları da güncellenecek. Sürücü panik butonuna bastığında tepe lambası üzerinde "S.O.S" işareti belirecek, böylece çevredeki polis ve jandarma birimleri olaydan haberdar olacak. Bu sistemle birlikte güzergah üzerindeki güvenlik denetimleri de artırılmış olacak.

Yolcu Güvenliği İçin Prototip Çalışmaları Devam Ediyor

İBB tarafından başlatılan bu yenilikçi adımın ilk aşamasında, sadece randevu sistemiyle belirlenen taksilerde panik butonu denenmeye başlandı. Yolcular için tasarlanan panik butonu ise henüz uygulamaya geçirilmedi. Ancak önümüzdeki dönemde tüm İstanbul taksilerinin bu sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

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