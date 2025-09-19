İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu: 15 Şüpheli, Binlerce Eser Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen 11 operasyonda 15 şüpheli yakalandı; Interpol listesinde bulunan levha dahil binlerce tarihi eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:00
Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserlerin yasa dışı yollardan ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Haziran-Eylül ayları arasında Fatih, Şişli, Esenyurt, Bağcılar, Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde 11 farklı operasyon düzenlendi.

Yakalamalar ve ele geçirilen eserler

Operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2005 yılında Üsküdar'daki Defterdar Tahir Efendi Camisi'nden çalınan ve İnterpol'ün çalınan ve uluslararası düzeyde aranan kültür varlıkları listesinde bulunan, 1837-1912 yılları arasında hattat Mehmet Sami tarafından yazılmış hat levha ele geçirildi.

Arama bulguları arasında ayrıca şunlar yer aldı:

Yunan, Roma dönemlerine ait 1771 parçadan oluşan insan bezemeli mozaik.
Yunan, Roma, Abbasi, Emevi, Bizans, Osmanlı, Anadolu Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 627 adet altın, gümüş, bronz ve nikel malzemeden sikke.
Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 454 adet kama, kılıç, şamdan.

Hukuki süreç ve eserlerin teslimatı

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldılar. Ele geçirilen eserlerin, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Açıklama

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen eserlerin sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede personele başarı dileklerini iletti. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyonlara ve ele geçirilen tarihi eserlere ilişkin bilgi vererek, "Farklı dönemlere ait bu eserler İstanbul’daki müzelerimize teslim edilecektir. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak yalnızca bugüne değil yarınlarımıza da sahip çıkmaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

