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İstanbul'da Tehlikeli Sürücülere Rekor Ceza

İstanbul'da iki sürücüye, tehlikeli hareketleri nedeniyle toplamda 43 bin 914 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:09
İstanbul'da Tehlikeli Sürücülere Rekor Ceza

İstanbul'da Tehlikeli Sürücülere Cezalar

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, trafik güvenliğini tehdit eden iki sürücüye rekor bir ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bu sürücüler üzerine yoğunlaşarak harekete geçti.

Sosyal Medyada Tehlikeli Sürüş Görüntüleri

İlk olarak TEM Otoyolu üzerinde, iki sürücünün tehlikeli bir şekilde araç kullandığı görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılınca, polis durumu incelemek üzere harekete geçti.

Kimlik Tespiti ve Uygulanan Cezalar

Güvenlik güçleri, tespit ettikleri sürücüler G.Y. ve T.B.'yi yakalayarak gerekli işlemleri başlattı. İki sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplamda 30 bin 937 lira ceza kesildi. Söz konusu maddeler; “makas atmak”, “saygısız araç kullanmak” ve “araçların sağından ya da banketlerden yararlanarak geçmek” gibi suçları kapsıyor.

Ehliyet İptali ve Ek Ceza

Ayrıca, sürücü T.B.'ye “mahkemece ehliyeti alındığı halde araç kullanmak” ve “araç dışına bir şey atıp dökmek” suçlarından toplam 12 bin 977 lira ek ceza uygulanırken, sürücü belgesi de daimi olarak iptal edildi.

Bu olay, İstanbul’da trafik güvenliğine dair alınan önlemlerin ve uygulamaların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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