İstanbul'da terör operasyonu: 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

Terör suçlarından aranan kişileri yakalamak için İstihbarat Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’da operasyon gerçekleştirdi.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla aranan firari şahısların yakalanması amacıyla 25 Şubat’ta operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ’nün il imamı olduğu iddia edilen, ByLock kullanan ve kamudan ihraç edilmiş 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle aranan 1 kişi de operasyonda ele geçirildi.

Polisteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 10 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.