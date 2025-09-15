İstanbul'da Toplu Ulaşımda Yüzde 30 Zam Bugün Yürürlüğe Girdi

Toplu ulaşıma yüzde 30 zam bugün yürürlüğe girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarına yapılan %30 zam, bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.

Yeni tarife ve ödemeler

Yolcular, elektronik tam bilete 35 lira, "Mavi Kart" aylık abonmana 2 bin 748 lira ödemeye başladı.

Deniz yolunu kullanan vatandaşlar için tarifeler şu şekilde belirlendi: Üsküdar-Eminönü 44,33 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş 49,40 lira, Bostancı-Adalar 130,22 lira.

Minibüs ücretlerinde de önemli artışlar yapıldı. "İndi-bindi" olarak tarif edilen en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4-7 km arası 26 liradan 34 liraya, 7-11 km arası 27 liradan 35 liraya, 11-15 km arası 28 liradan 36 liraya, 15-20 km arası 30 liradan 39 liraya çıktı. Öğrenci ücreti 16 liradan 21 liraya

Gün içindeki yansımalar

Sabah erken saatlerden itibaren iş ve okula gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Yolcular, turnikelerde İstanbulkart kullanarak veya ilgili gişelerden ücretlerini ödeyip toplu ulaşım hizmetlerinden faydalandı.

Karar süreci ve geçmiş zamlar

İBB Meclisi, eylül ayı toplantılarının 12 Eylül'de yapılan üçüncü oturumunda, toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine %30 zam yapılması kararını, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul etti. Alınan karar bugün uygulanmaya başladı.

Bu yıl daha önce de toplu ulaşıma zam yapılmış; 15 Ocak'ta İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine %35 zam kararı alınmıştı. İBB'nin 26 Haziran'daki UKOME toplantısında teklif ettiği ek <%21,29%> zam teklifi ise Bakanlık temsilcilerinin "hayır" oyuyla reddedilmişti. Kentteki zam kararlarının UKOME yerine İBB Meclisi'nde alınması yönünde adımlar atılmış, bu kapsamda bugün görüşülen yüzde 30'luk zam teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.