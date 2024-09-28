İstanbul'da Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı Başlıyor

Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Başlıyor

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından ilki düzenlenecek "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", 5-13 Ekim tarihleri arasında kitap tutkunlarını bir araya getirecek.

Destekleyen Kuruluşlar

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteklediği ve Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ve Etkinlikler

Fuar, Türkiye'de çocuk edebiyatı alanında faaliyet gösteren 50 farklı yayıncının katılımıyla renkli bir etkinlik atmosferi sunacak. Ayrıca, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, "Geleceğin Yazarları" ve "Yazar Öğretmenler" projeleriyle etkinlikte yer alacak.

Bunun yanı sıra, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Her Çocuğa Eğitim Vakfı, farkındalık projelerini tanıtabileceği çeşitli etkinliklerle fuara katılacak.

Fuarın Teması: Doğa ve Sürdürülebilirlik

Fuar boyunca Türkiye'nin ünlü çocuk edebiyatı yazarları ve illüstratörleri imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla yer alacak. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen fuarda, farklı yaş gruplarındaki çocuklara hitap eden aktiviteler düzenlenecek.

Her yıl bir tema etrafında şekillenecek olan fuarın bu yılki teması "Doğa ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlendi. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla doğanın korunması ve sürdürülebilir yaşamın önemi vurgulanacak.

Mevlana İdris Zengin'e Vefa Ödülü

İki yıl önce hayata veda eden yazar Mevlana İdris Zengin, çocuk edebiyatına yaptığı katkılarla anılacak. Zengin'in ailesine, fuar sırasında özel bir törenle "Vefa Ödülü" takdim edilecek.

Ziyaret Saatleri

Fuar, 9 gün boyunca her gün 09.30-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.